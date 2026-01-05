「午年」に年始早々から路上に脱走した馬がＳＮＳで話題になっている。神奈川県警によると、５日午前７時半ごろ、川崎市多摩区三田１丁目の路上で「馬が徘徊している」と目撃した女性から１１０番の通報があった。明治大馬術部が管理する馬が近くの施設から一時脱走。市街地を走り回ってから約２０分後に自ら戻ったという。通報を受けて臨場した多摩署員が付近で発見。事故を防ぐためパトカーで追尾していたところ、午前７時