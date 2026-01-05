４日、ダール氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京1月5日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は4日、北京でパキスタンのダール副首相兼外相と第7回外相戦略対話を行った。４日、ダール氏と第７回中国・パキスタン外相戦略対話を行う王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）