阪神の新人７選手が５日、兵庫県尼崎市の虎風荘に入寮。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝は「いよいよだと思います。新人みんなで練習するのが楽しみです」と語った。自室には、森下からもらったタンブラーを持ち込んだ。「森下さんに買ってもらったので、何かしらアピールしておくのが大事」と笑顔で冗談も交えた。７日からは新人合同自主トレが始まる。「いいスタートを切れるように。本当に気温が低いので