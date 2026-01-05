阪神の新人７選手が５日、兵庫県尼崎市の「虎風荘」に入寮した。未来を担う若虎たちはそれぞれ思い入れのある品を持ち込んだ。ドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝は大学受験で重宝した英語辞書を持参。使い古した辞書には特別な思いがこもっている。「電子辞書もあったんですけど、自分はなぜか紙にこだわって使っていて、大学４年間もずっと持っていた。特に使う機会はなかったんですけど、お守りみたいな感じで