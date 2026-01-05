ボートレースからつのG3オールレディース「NewYearCup」は5日、2日目が終了した。初日のドリーム1stで5着だった地元・佐賀支部の小芦るり華（28）が2日目、巻き返しに成功した。前半6Rを枠なりのスロー3コースからコンマ09のトップスタート決めて捲ると、後半10Rは2コースから差し切り1着。連勝でポイントを加算した。「水をつかんでないのに、伸びも良さそうだし差した足も良さそう。エンジンがいいのでしょうか。全体