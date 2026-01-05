「全国高校ラグビー・準々決勝、桐蔭学園２４−２１大阪桐蔭」（５日、花園ラグビー場）３０分ハーフの後半、３５分まで、リードしていたのは大阪桐蔭だった。それほど、４点を追う桐蔭学園のラストプレーは激しく、それでも大阪桐蔭のディフェンスは受け続け、跳ね返し続けた。しかし自陣ゴール前でのラック戦２０フェーズ目、大阪桐蔭は力尽き、逆転トライを許した。泣き崩れるフィフティーンを、ＣＴＢ手崎颯志主将（３年