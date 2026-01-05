すでに虎風荘に入寮をすませ、SGLで自主トレをスタートさせている阪神育成2位の山崎照英外野手（23＝関西兵庫）は母作成のお守りを持参。「中学生の時からずっと家族には応援してもらっていて、今も部屋（の入り口）に飾って、毎日これを見て頑張ろうと思っています」。育成契約からのプロ生活となるが、家族の愛情と50メートル5秒8の俊足を武器に、1年目から猛ダッシュするつもりだ。