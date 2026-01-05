東京都心部の高層ビル群（共同通信社ヘリから）日本企業が関連する2025年の企業の合併・買収（M＆A）が前年比8.8％増の5115件に上り、2年連続で過去最多を更新したことが5日、分かった。M＆Aの調査会社「レコフデータ」（東京）が集計した。約3割を上場企業の案件が占め、東京証券取引所の市場改革やアクティビスト（物言う株主）からの圧力で事業再構築の動きが加速している。全体の件数が5千件を超えるのは初めて。金額も35