百貨店大手3社の初売りの売上高百貨店大手3社が5日発表した2026年の初売りの売上高は、高島屋と大丸松坂屋百貨店で前年同期を下回った。インバウンド（訪日客）の消費が振るわず、免税売上高が伸びなかった。中国政府の日本への渡航自粛呼びかけで、中国からの客数が減ったことが響いたとみられる。客数減が長引けば、今後の業績への影響は避けられない見込みだ。大丸松坂屋百貨店は3、4日の売上高が前年同期比で5.3％減った。