高市総理はきょう、年頭の記者会見を開き、「困難な改革にも果敢に挑戦したい」と新年の抱負を語りました。高市総理「いかに困難な改革にも果敢に挑戦したいと考えています。本年は政治のリーダーシップをしっかりと発揮していく年にしなければなりません」高市総理は午後、三重県の伊勢神宮を参拝した後、年頭の記者会見に臨み、去年、ガソリン税などの暫定税率の廃止を決めたことを引き合いに「困難な改革にも果敢に挑戦したい」