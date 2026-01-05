【北京＝東慶一郎】中国の習近平（シージンピン）国家主席は５日、北京でアイルランドのミホル・マーティン首相と会談した。中国外務省によると、アイルランド首相の訪中は１４年ぶり。両氏は経済貿易や人工知能（ＡＩ）、医薬品などの分野で協力を深化させることを確認した。会談で習氏は、「中国と欧州の健全な関係発展のため、建設的な役割を発揮することを望む」と述べた。マーティン氏も「欧中関係の安定した発展は非常に