「東京ダービー」（５日、平和島）高橋英之（５１）＝東京・７７期・Ａ２＝が５日の２日目２Ｒで５コースから２着と好走。レース後は「手前から１速、２速くらいまではいいですね。そこを求めているからっていうのはあるけど、乗りやすいし、ひき波も越えてくれた」と手応えをつかんでいた。それでも、「スリット付近は下がるし分が悪かった」と課題も残る。「時間があるし、本体整備をします。スリットの足が直れば、伸びも