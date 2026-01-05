ファミリーマートの冬を代表する人気フェア「ファミマのいちご狩り」。6年目を迎える今年は、ひと味違います！2026年1月6日から始まる「ファミマの白をまとったいちご狩り」では、旬のいちごと練乳やミルクなどの白い食材が奏でる、いちごスイーツが大集結。編集部では、フェアの新商品を一足早く入手しました！ビジュが良すぎる...見ても食べても幸せ♡「ファミマの白をまとったいちご狩り」で展開する商品は、全16種。スイ