持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2026年1月5日から9日までの平日限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催しています。好きなネタや人気ネタをお得に楽しめるこのフェアでしか味わえない炙りネタなどを含むバリエーション豊かな商品が、いずれも特別価格の13貫862円でお得に楽しめます。その中から5種をピックアップして紹介します。・まぐろバリュー盛人気ナンバーワンの「まぐろ」がたっぷりと入っています。・3種の炙りバリュ