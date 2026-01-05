¡Ú¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Gluttony days¡Û 1·î9Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§814±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤Î¿·¥Î¥Ù¥ë¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Gluttony days¡×¤ò1·î9Æü¤ËÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï814±ß¡£ ËÜ½ñ¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Ordinary days¡×¡¢Âè2ÃÆ¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Recovery days¡×¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¡£TV¥¢¥Ë¥á