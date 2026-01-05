多くの官公庁や企業はきょう（５日）が仕事始めです。香川県の池田知事は、職員へのあいさつで「発展を掴み取る年」だと新年の抱負を述べました。 【写真を見る】香川県庁の池田知事が年頭のあいさつ「県民の期待も大きい、かがわマラソンを成功に導いていただきたい」 幹部職員50人を前に、年頭のあいさつをした池田知事です。昨年は県立アリーナの開業などで「新しい扉が開いた年」だったと総括しました。そして今年は、