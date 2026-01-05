瀬戸内地方は冬型の気圧配置の影響で、海沿いではおおむね晴れていますが、内陸では雪や雨の降っているところがあります。5日夜も中国山地のあたりでは、雪や雨が降る見込みです。香川県では7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 6日の午前は雲が広がりやすいですが、午後は次第に晴れの範囲が広がるでしょう。朝の最低気温は岡山と津山で0度、高松で4度の予想です。日中の最高気温は岡山と高