株式会社アトラスは1月5日（月）、同社製ステンレスボトルを東京都八王子市のふるさと納税返礼品として提供開始したと発表した。2025年12月22日時点での取り扱いはAmazonふるさと納税のみで、順次提供先を増やしていく予定という。 返礼品の対象となるのは同社で企画・開発したボトル製品3シリーズ計10点。いずれも高い保温・保冷性能をもったステンレス素材を使用している。 TEMPEAK（テンピーク）超保温スク