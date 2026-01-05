SC相模原は１月５日、J２・J３百年構想リーグで着用するユニホームデザイン（フィールドプレーヤー１st）を発表した。コンセプトは「ホームタウンの花」。相模原はクラブの公式サイトで次のように説明している。「相模原のジモトアイアンバサダーである武藤雄樹選手、西山拓実選手（当時）、瀬沼優司さんおよびクラブ社長の西谷義久からなる「ジモトアイユニフォーム」制作委員会が、ホームタウンの子供たちから意見を募集し決