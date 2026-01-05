決めれば、流れを変えられたかもしれない。だが、絶好の機会を逃してしまった。１月３日に行われたセリエA第18節、ユベントス対レッチェの一戦は、１−１のドローに終わった。試合後に話題となったのは、ジョナサン・デイビッドのPK失敗だ。公式戦５連勝を目指していたユーベは、前半からチャンスをつくりながらも均衡を破れず。逆にハーフタイム突入目前にミスから失点してしまう。それでも、後半立ち上がりにウェストン・