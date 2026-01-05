5日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1220枚だった。うちコールの出来高が1万776枚と、プットの1万444枚を上回った。コールの出来高トップは5万4000円の1331枚（19円高25円）。プットの出来高トップは5万円の970枚（344円安86円）だった。 コールプット 出来