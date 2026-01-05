5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5714枚だった。うちプットの出来高が3236枚と、コールの2478枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の411枚（2円安12円）。コールの出来高トップは5万7000円の397枚（87円高129円）だった。 コールプット 出来高