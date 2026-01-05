5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は239枚だった。うちプットの出来高が130枚と、コールの109枚を上回った。プットの出来高トップは4万2750円の40枚（225円）。コールの出来高トップは6万円の27枚（37円高90円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格