俳優の剛州（ごう・しゅう、本名河村剛州（＝かわむら・たけくに）さんが昨年12月27日、膵臓がんのため死去した。69歳だった。山口県下関市出身。所属する浅井企画が発表した。浅井企画公式サイトでは「弊社所属の剛州が令和7年12月27日に膵臓がんのため永眠いたしました。ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに、剛州が生前賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と発表。葬儀については近親者のみで執り行われたと