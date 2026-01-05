育成1位の神宮（東農大北海道オホーツク）は野球部で仲が良かった3人からの色紙を持って入寮した。「ずっと待ちわびてた日なんで。やっと入寮できてすごく嬉しい。色紙は適当に書いてもらって、ふざけ半分も入ってたと思うけど、頑張ってほしいと考えてもらったので、持ってきました」と球友たちの思いとともに、プロの世界に入る決意だ。阪神でも少ない右サイドハンドからのパワー投球が神宮の持ち味。新人合同トレに向けても