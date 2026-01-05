阪神ドラフト5位の能登嵩都投手（24＝オイシックス）が5日、兵庫県尼崎市内の独身寮「虎風荘」に入寮した。大学時代から愛用するゾウのぬいぐるみを持参。就寝時は抱き枕として使用しており、「もうクタクタなんですけど。思い出のあるのはこれぐらいしかないなと思って、持ってきました」と照れくさそうにほほ笑んだ。昨季はイースタン・リーグで最多勝、最優秀防御率、勝率第1位の3冠を獲得。期待の右腕は「まずは1軍登板