東京・豊洲市場で5日朝、新春恒例の「初競り」が行われました。「一番マグロ」が過去最高額となる5億1030万円で競り落とされ早速、客にふるまわれました。豊洲市場で行われた初競りで最も高い値をつけた「一番マグロ」は243kgの青森・大間産の本マグロで、5億1030万円と過去最高額となりました。「すしざんまい」を運営する「喜代村」が2020年以来、6年ぶりに競り落としました。「すしざんまい」を運営 「喜代村」木村清社長：一人