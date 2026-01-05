¥®¥ó¥Ó¥¹¼Ò¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¹á¹ÁÈÇ¤¬¡¢16Æü¤«¤é1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹á¹Á¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¹­Åì¸ì¤ËÆüËÜ¸ì»úËë¤òÉÕ¤±¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÊÔÁ°¤Ë¤Ï¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤óÌò¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥é¥¦¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¸ø³«·à¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¿·½É¥Ð¥ë¥È9¡¢Âçºå¤ÎT¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ¡Ê£±Æü£±²ó¾å±Ç¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¤é¤¤¤ª¤ó