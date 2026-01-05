1月5日（月）、気象庁から大雪に関する「早期天候情報」が出された。この情報は、この時期としては“10年に一度”クラスの現象が起きる可能性が高まったときに出される。「成人の日」日本海側は“ドカ雪”に？12日（月）ごろからの期間で、“10年に一度の大雪”の可能性が出されたのは●東北日本海側●北陸●長野県北部・群馬県北部●岐阜県山間部日本海側を中心に広く警戒が必要だ。余裕を持ったスケジュールを12日（月）は3連休