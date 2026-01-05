阪神ドラフト4位の早瀬朔（18＝神村学園）が、兵庫県尼崎市にある選手寮「虎風荘」に入寮した。期待の右腕が持ち込んだのは、原点とも言える相棒だった。小学2年生の時、両親に買ってもらったという「トラッキーのぬいぐるみ」を持参。幼少期からの虎党ぶりをうかがわせる逸品と共に、プロ生活の第一歩を踏み出した。入寮を終えた右腕は、「自分自身、まだ体が作れていない。まずは体作りをしっかりしたい」と足元を見つめつ