長期金利が上昇し、約27年ぶりの高い水準をつけました。5日の債券市場で長期金利が上昇し、指標となる新発10年物国債の利回りが、2.125％と、約27年ぶりの高い水準をつけました。年末年始に国内市場が休みだった間、アメリカの金利が上昇したことが波及しました。大手5行は、1月から、固定型金利をさらに引き上げていて、3メガバンクでは、10年固定の最優遇金利の平均が2.63％と、さかのぼれる2006年以降で最も高くなりました。長