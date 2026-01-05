ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指す巨人・岡本和真選手が日本時間5日、ブルージェイズと契約合意に至ったと発表しました。2014年にドラフト1位で巨人に入団してプロ12年目でのメジャー挑戦となります。そんな岡本選手の日本での業績をまとめていきます。巨人で11年間プレーし、1074試合に出場、248本塁打、通算打率.277の記録を残した岡本選手。「巨人の4番」として活躍を続けました。2014年、早稲田大の有原航平投手や前