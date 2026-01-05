トランプ政権は3日、ベネズエラで軍事作戦を実施し、マドゥロ大統領を拘束しました。マドゥロ大統領は麻薬の密輸に関与した罪などで起訴され、5日、ニューヨークの連邦地方裁判所に出廷する予定です。このベネズエラの大統領拘束、トランプ氏の狙いについて中本智代子副解説委員長と見ていきます。宮司愛海キャスター：トランプ大統領は、アメリカ国内に海から流入する麻薬のほとんどはベネズエラから密輸されていると主張していま