Photo: miho fukuda 2025年3月21日の記事を編集して再掲載しています。聞こえてなかった音が聞こえた。最近、たぶん人生で初めてちゃんとした有線イヤホンを買いました。それもちょっと高級な、Master & DynamicのME05です。ME05は、2015年に初代が発売された後、2024年末にリニューアルされたMaster & Dynamic唯一の有線イヤホンです。日本ではまだ正規販売されていないようですが