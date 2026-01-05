【「ポケパーク カントー」4月分入場チケット】 抽選申込期間：1月5日18時～1月13日 よみうりランドは、屋外常設施設「ポケパーク カントー」における4月分入場チケットの抽選申込受付を本日1月5日18時より開始する。期間は1月13日まで。 2月5日にオープンを予定している「ポケパーク カントー」の入場チケットに関する抽選販売が行なわれる