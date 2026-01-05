2026年の箱根駅伝は、5区の登りで往路優勝をほぼ手中にしていた早稲田大の工藤慎作選手が、青山学院大の黒田朝日選手に猛追され逆転されるという劇的な展開となったが、早大OBで解説者の瀬古利彦氏は「私が悪かった」と後悔している。どういうことか。「120％。往路は早稲田が優勝するって」テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」は、瀬古氏をゲストに箱根駅伝を振り返るのが恒例となっていて、2026年1月5日の放送にも出演して