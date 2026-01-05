1.猫の性格 猫との相性を考えるうえで、最も重要なのが性格。猫には人懐っこく甘えん坊なタイプもいれば、一定の距離感を好む慎重なタイプもいます。常に一緒に過ごしたい人にとっては、独立心が強すぎる猫は寂しさを感じやすいかもしれません。 反対に静かな時間を大切にしたい人には、過度に構われることを求める猫が負担になる場合も。そのため、お迎えする前にある程度の性格傾向は把握しておきたいところです。 た