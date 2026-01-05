人との出会いは一期一会。出会うべくして出会ってしまうものなのかもしれません。今回は筆者の、まさかの体験談をお話します。 終電の車内、言い争うカップル 私が夜遅くまで飲んで、終電に乗った時のことでした。横にカップルが座っていたのですが、ずっと言い合いをしていて何やら不穏な空気。それは徐々に喧嘩になっていき、 「あんた浮気してるやろ！？ もう証拠もあんねんで！！」 そう大声で泣きながら叫ぶ彼女に、彼