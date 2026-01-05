カラーガード隊員 演技の様子（2025年1月出初式にて）／提供：岡山市消防局 岡山市は5日、2026年度会計年度任用職員として、市消防局の火災予防普及員、消防音楽隊の「カラーガード隊」隊員の募集を始めました。2026年1月30日まで募集します。 カラーガード隊「ピーチフェアリーズ」として、ふれあいコンサートなどでのカラーフラッグの演技や消防事務の補助