日清食品のカップヌードルから、醤油をベースに豚骨のうまみをきかせた濃厚な味わいのスープが特長の「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」が2026年1月5日に登場しました。もやし1パックを電子レンジで加熱し、醤油と塩こしょうであえたものをトッピングすることで、ボリューム満点の一杯になるとのことで、実際にもやしトッピングも追加して食べてみました。「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」(1月5日発売) | ニュースリリ