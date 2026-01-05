阪神のドラフト４位・早瀬朔投手（神村学園）が５日、兵庫・尼崎市の選手寮「虎風荘」に入寮した。同県の丹波市出身の最速１５１キロ右腕は「キー太くんとトラッキーを持って来ました。トラッキーは小さい頃タイガースの応援に来た時に買ったもので、これ（キー太）は一昨日ぐらいに買ってきたものです」と球団マスコットのぬいぐるみを持参。「トラッキーは机の上に置いて、キー太くんは隣で一緒に寝ようかなと思います」と話