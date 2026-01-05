阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が５日、兵庫・尼崎市の選手寮・虎風荘に入寮した。森下からハワイのお土産で買ってもらったタンブラーと、Ｕ字型のＹｏｇｉｂｏを持参。「タンブラーは森下さんに買ってもらったので。普通だと買ってもらえる立場じゃないですし、これから大切にするって意思表示で持ってきました」と先輩への感謝をアピールした。近日中に新人合同自主トレを控え、「やっぱり１日目なのでいいス