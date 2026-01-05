日本テレビ「おしゃれクリップ」が４日、放送され、今年芸能４５周年という女優が登場。ＭＣの山崎育三郎と井桁弘恵が「えっ？！」「え〜っ？！」と驚きの声をあげまくった。４歳で子役としてモデルデビューし、４９歳の今も変わらぬ美しさの観月ありさで、子役時の写真に井桁は「もう出来上がってる」、１３歳で資生堂のＣＭに出演した姿に、「うわー」「えっ？！」と仰天。１４歳で歌手デビューした映像には、山崎が「えーっ