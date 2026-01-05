東京都内の神社を参拝する日本バスケットボール協会の島田慎二会長＝5日バスケットボール男子Bリーグのチェアマンも務める日本協会の島田慎二会長は5日、新1部「Bリーグ・プレミア（Bプレミア）」が今秋に始まることを踏まえ「引き続き代表強化に資することと、事業として右肩上がりの成長を継続していくことに尽きる」と新年の抱負を述べた。参拝に訪れた東京都内の神社で取材に応じた。競技成績による昇降格がないBプレミア