札幌市の住宅で昨年12月、住人の母親と長女が死亡しているのが見つかった事件で、北海道警は5日、2人を殺害したとして殺人の疑いで、同居する長男で会社員西東英紀容疑者（53）＝同市南区＝を再逮捕した。母と娘の死体を遺棄した疑いで逮捕されていた。再逮捕容疑は、昨年12月11日ごろ、自宅で母よしえさん＝当時（77）＝と妹の美雪さん＝当時（52）＝を殺害した疑い。道警によると、死因はよしえさんが出血性ショック、美雪