【ワシントン＝淵上隆悠】米国のルビオ国務長官は４日、米ＮＢＣのインタビューで、ベネズエラの統治に意欲を示すノーベル平和賞受賞者のマリア・マチャド氏ら野党勢力について「残念ながら、大多数が国内にいない」と述べた。トランプ政権は、マチャド氏らを蚊帳の外に置く姿勢を鮮明にしている。ルビオ氏はマチャド氏を評価しつつも「我々は直ちに対処が必要な課題を抱えている」と述べ、拘束したニコラス・マドゥロ大統領の