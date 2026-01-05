スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が中心となって活動する「チーム・ゴールド」が５日、長野市エムウェーブで練習を公開した。ミラノ・コルティナ五輪開幕まで約１カ月。高木は自身４度目の舞台へ「準備を進める段階で、いよいよ始まるなっていう気持ちと、時間に追われているような、双方の慌ただしさがある。限りある時間を最大限有効活用できるようにしたい」と気を引き締めた。最大で４種目の出場と