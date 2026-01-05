乃木坂46梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・2月3日に発売）の先行カット第9弾が5日、公開された。ミラノの街で撮ったという、白い犬とのツーショット。梅澤は「道端で出会って、思わず一瞬でとりこになったワンちゃんです！周りがどんなににぎやかでも全然動じなくて、隣に並ぶのもすんなりOKな、肝の据わった子でした（笑い）。おかげでこんなかわいいカットが撮れて、本当に感謝しています！」とコメントを