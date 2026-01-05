楽天グループは、「楽天市場」のスマートフォンアプリにエージェント型AIツール「Rakuten AI」を搭載した。ホーム画面右下のアイコンから利用できる。 予算や目的などをテキストや音声、画像を用いて入力すると、条件に合致したものを楽天市場の商品群からAIが提案する。 対話を重ねることで、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズを掘り起こし、提案の精