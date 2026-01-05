グラビアアイドルの東雲うみが3日、自身のXを更新。お酒を飲んで服を脱いだイメージ写真を投稿した。【写真】Gカップ丸見え！厚着→脱いで下着姿の東雲うみはんてんの下にセーターを着込む写真を投稿し「酔うと暑くなる人」と2枚目の写真をアップ。お酒を片手に1枚目の写真から服をたくさん脱いだ姿を見ることができる。Gカップの豊満ボディが丸見えの下着姿の東雲に、ファンは「ミルクティーからのワンカップ…そりゃー熱く